В Китае вступил в силу закон о защите персональной информации

Закон о защите персональной информации вступил в силу в понедельник в Китае. Документ был принят в августе постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) после годичного общественного обсуждения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Закон "детализирует положения, направленные на усиление защиты личной информации, в особенности - пользователей онлайновых платформ", отмечает агентство "Синьхуа". Согласно закону, говорится в сообщении, деятельность по сбору, применению, обработке и продаже личных данных "будет находиться под жестким наблюдением, любые нарушения будут наказываться".

При принятии бизнес-решений с использованием большого количества личной информации компаниям запрещается дискриминационная практика, наносящая ущерб интересам потребителей, например, ценовая дифференциация на основе сведений о пользователях, указывается в законе. Документ предусматривает, что онлайновые платформы с большим количеством пользователей впредь должны руководствоваться "детализированными нормами" взаимоотношений с сервисами, использующими данные платформы, чтобы не допускать злоупотреблений личными данными клиентов.