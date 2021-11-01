Большая часть населения Армении до сих пор пользуется устаревшей Windows XP
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Казалось, что эпоха Windows XP уже прошла. По данным StatCounter, сейчас на долю этой операционной системы приходится всего 0,69% мирового рынка. Однако есть страна, в которой люди не хотят уходить с Windows XP, передает Day.Az.

Согласно расчётам Microsoft, 1,3 млрд компьютеров во всём мире уже работают с Windows 10 и, таким образом, составляют 78% рынка. Рыночная доля Windows XP, указанная StatCounter, соответствует примерно 12 млн систем.

А вот в Армении, где проживает почти три млн человек, доля Windows XP по-прежнему огромна. Как утверждают специалисты StatCounter, старая операционная система до сих пор используется там на 53,5% всех активно используемых ПК.

Названа страна, в которой Windows XP до сих самая популярная система

Год назад Windows 10 была почти на одном уровне с Windows XP в Армении, но чуть позже доля XP значительно выросла и превысила отметку в 60%. В апреле 2021 года она снова снизилась, но и сейчас остаётся высокой.