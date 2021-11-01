В израильском аэропорту полностью отключился свет
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Полное отключение электроэнергии наблюдалось в аэропорту Бен-Гурион в Центральном Израиле. 

Как передает Day.Az, кадры "блэкаута" опубликованы в Телеграм.

Ранее здесь произошел серьезный сбой в системе обработки и транспортировки багажа.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что будет задействована резервная система.