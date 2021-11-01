https://news.day.az/world/1398290.html В израильском аэропорту полностью отключился свет - ВИДЕО
В израильском аэропорту полностью отключился свет - ВИДЕО
Полное отключение электроэнергии наблюдалось в аэропорту Бен-Гурион в Центральном Израиле.
Как передает Day.Az, кадры "блэкаута" опубликованы в Телеграм.
Ранее здесь произошел серьезный сбой в системе обработки и транспортировки багажа.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что будет задействована резервная система.
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