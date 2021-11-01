В Екатеринбурге 18-летняя девушка сбила на зебре 63-летнюю женщину

В Екатеринбурге 18-летняя девушка за рулем иномарки Lifan сбила на пешеходном переходе 63-летнюю пенсионерку, авария произошла в субботу вечером на улице Восточной.

Как передает Day.Az со ссылкой на КП, постарадавшую пожилую женщину госпитализировали в ГКБ № 23 с тяжелыми травмами. По предварительным данным, водитель даже не пытался затормозить и пропустить пешехода.

- Двигаясь по улице Восточной со стороны Шевченко, водитель Lifan на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что девушка, сбившая пешехода, получила водительские права только семь месяцев назад.