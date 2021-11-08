Автомобили научили «видеть» сквозь стены

Австралийские исследователи разработали технологию, которая позволяет автономным транспортным средствам отслеживать препятствия, скрытые за другими машинами. Об этом рассказали в ходе вебинара iMOVE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы изобретения иногда называют его "рентгеновским зрением", хотя оно использует фундаментально другой принцип - коллективное восприятие (cooperative perception, CP)

Система основана на восприятии сцены со множества точек. Согласно концепции, дорогу необходимо оснастить датчиками - камерами и лидарами. Машина будет связываться с датчиками неподалеку по беспроводному каналу, равно как и с другими машинами, и объединять информацию со всех них в единую картину.

Это позволит автономным транспортным средствам использовать различные точки обзора. Подключение к даже к одной дополнительной камере значительно расширяет восприятие, позволяя автономным машинам видеть то, что они иначе не увидели бы никак. Система разработана специалистами Сиднейского университета и компании Cohda Wireless.

"Это кардинальное изменение как для управляемых человеком, так и для автономных транспортных средств, которое, как мы надеемся, существенно повысит эффективность и безопасность дорожных перевозок", - рассказывает Эдуардо Небот, один из авторов разработки.

В ходе испытаний система смогла обнаружить за углом пешехода и автомобиль с помощью внешних камер, а также мотоциклиста за автобусом. Авторы подчеркивают, что аналогичную систему можно установить и на управляемые автомобили, где информация будет подаваться как дополненная реальность.