В Эфиопии повстанцы казнили более ста жителей захваченного города

Повстанцы из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) убили более ста жителей захваченного города Комбольча на севере Эфиопии, сообщают местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Террористическая группировка НФОТ в общей сложности казнила более 100 молодых жителей города Комбольча в тех районах, куда им удалось проникнуть", - заявили в пресс-службе правительства Эфиопии. Власти страны призвали международное сообщество не закрывать глаза на подобные "зверства".

1 октября Эфиопия выслала семь высокопоставленных чиновников Организации Объединенных Наций (ООН) из страны, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела. Это решение спровоцировало международный скандал, результатом которого может стать наложение санкций на африканскую страну.

С ноября 2020-го на севере Эфиопии продолжается конфликт между Тыграем и центральным правительством. Причиной войны, унесшей жизни более 10 тысяч человек, послужили противоречия между федеральным центром и властями провинции касательно разграничений властных полномочий и признания местных выборов.

Повстанцы перешли на территорию соседних штатов и смогли перерезать ряд транспортных магистралей и взять под контроль несколько ключевых городов в двух штатах, прилегающих к Тыграю. Однако к осени 2021-го правительственные войска при поддержке ополчения Амхары и спецподразделений Афара начали контрнаступление и вернули контроль над большей частью городов.