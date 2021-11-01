https://news.day.az/world/1398373.html Путин назвал вакцинацию реальным спасением от смерти из-за коронавируса
Путин назвал вакцинацию реальным спасением от смерти из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин назвал вакцинацию реальным спасением от смерти из-за коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вакцинация - реальное спасение от тяжелого течения болезни и от летальных исходов [при заражении коронавирусом]", - заявил глава государства в понедельник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
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