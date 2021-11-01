Президент России Владимир Путин назвал вакцинацию реальным спасением от смерти из-за коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вакцинация - реальное спасение от тяжелого течения болезни и от летальных исходов [при заражении коронавирусом]", - заявил глава государства в понедельник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.