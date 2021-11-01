https://news.day.az/world/1398379.html Путин анонсировал появление лекарств от COVID-19 в России
Путин анонсировал появление лекарств от COVID-19 в России
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в скором начале применения в стране лекарств от коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты", - сообщил глава государства.
При этом он подчеркнул, что лучшим способом защиты от COVID-19 является вакцинация.
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