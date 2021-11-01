Путин анонсировал появление лекарств от COVID-19 в России

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в скором начале применения в стране лекарств от коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты", - сообщил глава государства.

При этом он подчеркнул, что лучшим способом защиты от COVID-19 является вакцинация.