Катар выступит посредником в разрешении кризиса между Бейрутом и Эр-Риядом

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направит вице-премьера и министра иностранных дел шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани в Бейрут для урегулирования кризиса между Ливаном и Саудовской Аравией, а также рядом других арабских государств Персидского залива. Об этом сообщила в понедельник в своем заявлении пресс-служба ливанского правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Шейх обсудит с руководством Ливана пути улаживания возникшего кризиса между Ливаном и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)", - говорится в заявлении пресс-службы.

В документе отмечается, что такое решение катарский эмир принял после переговоров с премьер-министром республики Наджибом Микати в Глазго на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).