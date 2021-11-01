Болгария приостановила поставки газа в Сербию

Поставки газа из Болгарии в Сербию, а также в направлении Венгрии и Румынии временно приостановлены. Причиной является авария газопровода на востоке страны. Об этом сообщает компания Булгартрансгаз, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"1 ноября в 3 часа ночи на газотранспортной сети Булгартрансгаза в районе поселка Ветрино произошло ЧП", - говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора компании Владимира Малинова, авария произошла на старом участке Трансбалканского газопровода, построенном в 1986-1987 годах.

"Повреждены две трубы, длина каждой - 12 метров. О причинах происшествия на данный момент сказать сложно. Как только представители прокуратуры и полиции завершат работу на месте инцидента, сразу начнутся ремонтные работы, наши бригады постараются в кратчайший срок восстановить целостность газопровода", - сообщил Малинов.

Отмечается, что транспортировка природного газа в Румынию была автоматически остановлена в 3:15 утра, а поставки по маршруту Сербия-Венгрия были приостановлены.

Пострадавших нет.

Сербия начала использовать запасы подземного газохранилища Банатски-Двор, а также экстренно получила пять миллионов кубических метров газа из Венгрии. Об этом сообщил глава госкомпании Србиягаз Душан Баятович.