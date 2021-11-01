Извергающийся вулкан привлек тысячи туристов на остров Ла-Пальма

Вулкан Кумбре-Вьеха, который уже больше месяца извергается на острове Ла-Пальма, привлекает тысячи туристов. Об этом сообщает El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что в очереди к туристическим автобусам, курсирующим между столицей острова и смотровой площадкой, можно простоять больше часа, а обочины близлежащих дорог запаркованы автомобилями, движение затруднено.

Данные с платформы Booking свидетельствуют о том, что почти все возможное жилье на острове забронировано.

По словам техдиректора созданной правительством кризисной команды Pevolca Мигеля Ангел Моркуленде, на острове рады видеть столько туристов, потому что это поможет решить часть экономических проблем, созданных стихийным бедствием. Ожидается, что на острове за длинные выходные перед Днем всех святых побывает около 10 тысяч туристов.