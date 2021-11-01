Индонезия первой в мире одобрила использование COVID-вакцины Novavax

Индонезия первой в мире разрешила экстренное применение вакцины от коронавируса Novavax компании Novavax Inc. и ее партнера Serum Institute of India, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Компания также заявила, что подала заявку на экстренное применение препарата против коронавируса в Канаду и Европейское агентство по лекарственным средствам.

Для Индонезии вакцина будет производиться крупнейшим в мире производителем вакцин Serum Institute и продаваться под торговой маркой индийской компании Covovax.

Первые поставки начнутся в самое ближайшие время. Уже в 2021 году страна должна получить 20 млн доз вакцины.

Novavax также ожидает одобрения своей вакцины в Великобритании, Австралии, Индии и Филиппинах.

Novavax и Serum Institute обязались совместно предоставить более 1,1 млрд доз для глобального механизма распространения вакцин COVAX под руководством Всемирной организации здравоохранения.