Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил Forbes.

По данным рейтинга миллиардеров в реальном времени Forbes Real-Time, богатство предпринимателя достигло этой отметки примерно в 16:45 мск. В моменте его состояние увеличивалось на 7,4 миллиарда, сейчас оно оценивается в 298,7 миллиарда долларов, показывая рост на 6,1%.

Маск продолжает богатеть на фоне роста котировок акций Tesla, который начался на минувшей неделе. На торгах в понедельник бумаги автопроизводителя вновь обновили рекорд, достигнув отметки в 1154,49 доллара.

Рост начался после новостей о том, что Tesla поставит 100 тысяч своих электрокаров компании по прокату машин Hertz.

Капитализация Tesla превысила триллион долларов.

Основанная в 2003 году в Калифорнии Tesla Motors производит электромобили и разрабатывает связанные с ними технологий. Компания также по собственной технологии делает батареи и электродвигатели, которые продает другим автоконцернам, в частности, Toyota и Daimler.