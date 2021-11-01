Байден назвал угрозу для существования человечества

Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата - это угроза самому существованию человечества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сказал Байден, выступая на климатическом саммите в Глазго.

"Это вызов всей нашей жизни. Экзистенциальная угроза существованию человека, каким мы его знаем. С каждым днем промедления стоимость бездействия возрастает", - сказал Байден, выступая на климатическом саммите в Глазго.

Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. По данным правительства Великобритании, которая является председателем СОР26, участие в саммите подтвердили более 120 мировых лидеров. Они изложат действия, которые предпринимают внутри страны и на международном уровне для достижения целей по климатической повестке. Ключевая цель председательства Великобритании в СОР - поддержание предельного уровня повышения температуры на 1,5 градуса, а также активизация финансирования в области климата и усилий по адаптации к последствиям изменения климата.