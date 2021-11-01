Меркель назвала ответственных за изменение климата

Страны с развитой промышленностью прежде всего несут ответственность за изменение климата, однако Парижское соглашение может быть реализовано, необходимо скорректировать имеющиеся цели в сторону роста и обеспечить технически единообразные меры на международном уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мир, конечно, надеется, и я подчеркиваю это, что по итогам этой конференции в Глазго мы продвинемся вперед. Речь идет, с одной стороны, об улучшенных целях. Но следующие несколько дней будут посвящены техническим вопросам - мы можем более точно измерить достижение наших целей и разработать единообразные меры? Мы знаем, что последствия изменения климата разрушительны. Мы должны - и я также говорю: мы можем - выполнить Парижское соглашение; и не только в течение этого столетия, но, как мы, члены "Большой двадцатки", сказали, в середине этого 21-го века", - сказала канцлер на саммите в рамках 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.