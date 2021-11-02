https://news.day.az/world/1398481.html Цена на нефть превысит 100 долларов - ПРОГНОЗ BANK OF AMERICA
Цена на нефть превысит 100 долларов - ПРОГНОЗ BANK OF AMERICA
Цена нефти марки Brent к концу июня 2022 года увеличится до $120 за баррель.
Такой прогноз дали аналитики Bank of America, передает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Они заявили, что повышенный спрос на бензин в сочетании с ограниченными мощностями по переработке может ускорить рост цен на сырье в следующем году.
Как отметила группа аналитиков, в том числе эксперт Bank of America по товарным рынкам Франсиско Бланш, глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на уголь и газ во всем мире, что способствовало ускоренному восстановлению нефтяных фьючерсов.
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