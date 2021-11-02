Тысячи людей в Нью-Йорке не могут выйти на работу без прививки

Более 9 тыс. муниципальных служащих крупнейшего американского мегаполиса - Нью-Йорка - были отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за отказа пройти вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщил телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, из 300 тыс. муниципальных служащих города порядка 24 тыс. до сих пор не сделали прививку. Тем не менее значительная их часть продолжает работать, оформив медотвод или предоставив работодателю другую уважительную причину.

В неопределенном положении оказались пожарные мегаполиса без прививки от COVID-19. Как рассказал глава ассоциации пожарных Эндрю Ансбро, в выходные власти сказали непривитым сотрудникам отправиться домой, однако утром в понедельник всем пожарным поступило указание оставаться на своих рабочих местах до дальнейших распоряжений. "Как я понял, им необходимо понять сколько пожарных у них есть в распоряжении на утро [понедельника] и какие пожарные станции будут работать в Нью-Йорке", - приводит телеканал слова Ансбро, который добавил, что уход в неоплачиваемый отпуск грозит 1,7 тыс. пожарным.

По информации Fox News, власти города готовы приостановить работу порядка 20% пожарных станций и на такой же процент сократить число действующих бригад скорой помощи. Коммунальные службы перейдут на 12-часовые смены и станут работать по воскресеньям, чтобы не допустить замусоривание города.

За последние две недели, когда стало известно о необходимости обязательной вакцинации муниципальных служащих, показатели вакцинации персонала в полиции мегаполиса выросли с 70 до 84%, среди пожарных - с 58 до 77%, а среди работников скорой помощи - с 61 до 88%.

В середине октября мэр города Билл де Блазио подписал распоряжение, обязывающее всех муниципальных служащих к 29 октября сделать первую прививку от коронавируса. В случае отказа они должны быть отправлены в неоплачиваемый отпуск, а впоследствии им может грозить увольнение. Это вызвало недовольство среди невакцинированных работников, которые на прошлой неделе провели несколько массовых демонстраций. Крупнейший профсоюз полицейских Нью-Йорка обратился в суд с просьбой о временной отсрочке выполнения распоряжения местной мэрии, однако суд данное ходатайство отклонил.