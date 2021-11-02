https://news.day.az/world/1398484.html У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в понедельник в Индонезии, у западного побережья острова Суматра.
Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, эпицентр находился в 254 км к северу от города Синабанг, где проживают около 20 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 6,4 км.
Сведений о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре