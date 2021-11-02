У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в понедельник в Индонезии, у западного побережья острова Суматра.

Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, эпицентр находился в 254 км к северу от города Синабанг, где проживают около 20 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 6,4 км.

Сведений о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.