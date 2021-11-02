В Лагосе обрушилось 21-этажное здание

Здание в 21 этаж обрушилось в понедельник в фешенебельном районе Икойе крупнейшего города Нигерии Лагоса.

Об этом сообщила нигерийская газета Punch, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, здание находилось в фазе строительства.

В свою очередь нигерийская газета Premium Times передает, что под завалами могут находиться более 50 человек, включая владельца здания. Пока еще не ясно, в каком состоянии они находятся и в какой степени они пострадали при обрушении конструкций.

Между тем газета Nation сообщила, что из-под завалов уже извлечены четыре человека. Двое из них, по словам издания, находятся в крайне тяжелом состоянии, другие двое - легко ранены. В районе работают бригады спасательных служб, ведется разбор завалов.