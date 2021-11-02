В Нигерии обрушился многоэтажный дом, есть жертвы

В результате обрушения 21-этажного здания в нигерийском городе Лагос под завалами оказались около 100 человек. Такие данные в ночь на вторник, 2 ноября, приводит агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как сообщили очевидцы, когда дом рухнул, на работе находились около сотни строителей, которые считаются пропавшими без вести.

Тем временем спасателям удалось извлечь из-под завалов троих выживших. Они госпитализированы.

В свою очередь издание PM News информирует, что жертвами обрушения стали по меньшей мере семь человек, тела которых уже достали на поверхность. Поисково-спасательная операция продолжается.