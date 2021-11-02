В Германии призвали ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока-2"

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Об этом он сказал в интервью газете Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, такое решение может остановить рост цен на газ на европейском рынке.

"Нам нужен ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому, в том числе, относится ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2"", - отметил Зедер.

"Северный поток - 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них - 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.