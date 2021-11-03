В Нью-Йорке закроют десятки пожарных частей

Профсоюзы предупредили о закрытии множества пожарных частей в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Город столкнулся с этой проблемой после того, как каждый пятый спасатель не смог или не захотел предоставить документ о вакцинации от коронавируса. 20 октября мэр города Билл де Блазио объявил о необходимости получить хотя бы одну дозу вакцины всем госслужащим, в том числе пожарным и полицейским. В противном случае их отправят в неоплачиваемые отпуска.

Как итог, в субботу уже были закрыты 26 пожарных частей, и, по словам Эндрю Ансбро из Ассоциации пожарных, будут закрыты "еще десятки". Он предупредил, что вследствие этого увеличится время реагирования на ЧП.

12 октября губернатор Техаса и представитель Республиканской партии Грег Эбботт запретил всем предприятиям штата вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников, на которой ранее настаивал президент США Джо Байден. Таким образом политик пошел против главы государства. Как отмечает The Washington Post, теперь запрет Эбботта распространяется в том числе и на частные компании - до этого вводить подобные требования для работников было запрещено только госучреждениям штата.