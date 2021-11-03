Португалия ввела запрет на одноразовый пластик

В Португалии вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых продуктов. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"В Португалии вступило в силу правительственное постановление, которым запрещается продажа одноразовой пластиковой продукции, такой как ватные палочки, украшения, столовые приборы", - говорится в материале.

Отмечается, что постановлением также устанавливается цель уменьшить потребление стаканов для напитков и упаковки для еды на 80% к концу 2026 года и на 90% к концу 2030.

Министерство окружающей среды Португалии отметило, что для достижения этой цели для потребления пищи и напитков будут предоставляться многоразовые контейнеры.