Цены на мировую нефть изменились разнонаправленно

Мировые цены на нефть во вторник слабо колеблются без единой динамики в ожидании заседания ОПЕК+. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent символически росла на 0,08% - до 84,78 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,06% - до 84 долларов за баррель.

Заседание ОПЕК+ запланировано на четверг, 4 ноября. В июле страны ОПЕК+ приняли решение ежемесячно увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, начиная с августа. Участники торгов обсуждают, может ли альянс пересмотреть эти договоренности с учетом ситуации на рынке.

"Хотя я не верю, что ОПЕК + поддастся давлению и увеличит квоту на добычу, превышающую ранее согласованные 400 тысяч баррелей, они удивляли рынки и раньше", - сказал газете Wall Street Journal старший аналитик рынка Oanda Джеффри Халли.

По мнению эксперта, если ОПЕК+ действительно решит дополнительно увеличить добычу, на рынке нефти возможны масштабные распродажи и падение цен на 10%.