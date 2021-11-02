Камбоджа вакцинировала 86% населения и отменила карантин
Камбоджа превысила собственную цель вакцинации, привив почти 86% населения. В связи с этим глава правительства Хун Сен объявил, что его страна вновь открыта и готова к новому образу жизни, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что страна достигла одного из самых высоких показателей COVID-вакцинаций в Азии.
Кроме того, два миллиона человек уже сделали бустерную вакцинацию.
Ссылаясь на эти данные, Хун Сен отметил, что настало время продолжать нормальную жизнь.
"Отныне с сегодняшнего дня начинается полное восстановление страны во всех сферах, и жизнь с COVID-19 в новом образе жизни начинается с сегодняшнего дня", - сказал чиновник.
Хун Сен сказал, что у правительства есть запас в 10 миллионов доз вакцин против COVID-19 для бустерных вакцинаций, еще больше было заказано страной.
В минувшие выходные Камбоджа снова открыла для посетителей театры и музеи, реагируя на снижение числа новых случаев коронавируса.
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