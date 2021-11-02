Камбоджа вакцинировала 86% населения и отменила карантин

Камбоджа превысила собственную цель вакцинации, привив почти 86% населения. В связи с этим глава правительства Хун Сен объявил, что его страна вновь открыта и готова к новому образу жизни, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что страна достигла одного из самых высоких показателей COVID-вакцинаций в Азии.

Кроме того, два миллиона человек уже сделали бустерную вакцинацию.

Ссылаясь на эти данные, Хун Сен отметил, что настало время продолжать нормальную жизнь.

"Отныне с сегодняшнего дня начинается полное восстановление страны во всех сферах, и жизнь с COVID-19 в новом образе жизни начинается с сегодняшнего дня", - сказал чиновник.

Хун Сен сказал, что у правительства есть запас в 10 миллионов доз вакцин против COVID-19 для бустерных вакцинаций, еще больше было заказано страной.

В минувшие выходные Камбоджа снова открыла для посетителей театры и музеи, реагируя на снижение числа новых случаев коронавируса.