Действие закона о запрете на аборты в Техасе могут приостановить

Большинство членов Верховного суда США склоняются к тому, чтобы приостановить действие запрета на аборты в штате Техас, передает Day.Az со ссылкой на Euronews.

Правозащитники называют его самым жёстким из введённых в стране за последние полвека.

В понедельник стало известно, что помимо четырех судей, в том числе председателя Джона Робертса, с самого начала выступавших против "драконовского" закона, еще двое назначенных Дональдом Трампом консерваторов - Бретт Кавано и Эми Барретт - намерены выступить против.

Принятый в мае республиканскими властями Техаса закон запрещает прерывание беременности после шести недель, как только становится слышно сердцебиение плода. Исключения не предусмотрены даже для жертв изнасилования и инцеста.

На этом сроке многие женщины не знают о своем состоянии, говорят врачи и активисты. Они пытались заблокировать закон через суд, но получили отказ апелляционной инстанции. Свое ходатайство с требованием приостановить действие техасского закона подала и администрация президента Байдена.

По данным источников, близких к членам Верховного суда, их активное неприятие вызывает положение, возлагающее на граждан "исключительную" ответственность за соблюдение запрета и поощряющее их подавать иски против лиц и организаций, которые помогают женщинам прерывать беременность на сроке более шести недель.

Решение Верховной инстанции должно быть обнародовано в ближайшее время.

Дюжина других американских штатов приняла подобные законы, но все они были отклонены, поскольку нарушают прецедент Верховного суда. Суд признал право женщин на аборт в 1973 году, а в 1992 году уточнил, что оно действует до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным вне утробы матери, примерно на 22 неделе беременности.