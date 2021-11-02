Во Вьетнаме столкнулись два пассажирских самолета

Два пассажирских самолета столкнулись во вторник в международном аэропорту Ханоя Нойбай. Инцидент произошел на земле, в результате него никто не пострадал, сообщили в Управлении гражданской авиации Вьетнама, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, в момент буксировки на рулежную дорожку готовившийся к вылету на южный остров Фукуок самолет Airbus A321 Neo задел задним крылом припаркованный лайнер Airbus A321. В результате столкновения Airbus A321 Neo получил небольшую вмятину на корпусе, а Airbus A321 - царапину в районе кабины. Оба лайнера принадлежат частной вьетнамской авиакомпании Bamboo Airways.

В Управлении гражданской авиации отметили, что инцидент не оказал серьезного влияния на работу аэропорта Нойбай. Все пассажиры и экипаж безопасно покинули аварийный борт и вылетели на остров Фукуок на другом самолете.

Оба лайнера перед продолжением их эксплуатации будут подвергнуты тщательной технической проверке на предмет скрытых повреждений.