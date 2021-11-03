Индия приостановила совместный с Россией проект истребителя пятого поколения

Индия приостановила участие в программе создания первого индийского истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на основе российского Су-57. Об этом в интервью РБК сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, программа заморожена до момента окончательного вхождения Су-57 в состав ВКС РФ.

"Су-57 - это многофункциональный истребитель, изначально предназначенный для национальных ВВС. Но одновременно у него очень высокий экспортный потенциал, и это подтверждено международным экспертным мнением", - отметил Шугаев.

Уточняется, что разработчиком FGFA со стороны РФ выступал ОКБ имени Сухого, с индийской - компания Hindustan Aeronautics.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. По мнению военных экспертов он превосходит своих американских конкурентов по части систем вооружения, роботизации, радиолокационным системам наблюдения и комплексу РЭБ (радиоэлектронной борьбы).