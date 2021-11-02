Париж отложил введение санкций против Лондона

Париж не будет вводить санкции против Великобритании из-за "рыболовного спора" до переговоров с представителем Лондона Дэвидом Фростом, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что пригласил переговорщика Великобритании с Евросоюзом Дэвида Фроста в Париж 4 ноября. По словам Бона, в ходе этой встречи стороны более подробно обсудят трудности в реализации соглашений между Евросоюзом и Соединенным Королевством.

"Для того чтобы диалог продолжился, меры, объявленные и подготовленные Францией, не будут применяться до этой встречи", - заверил госсекретарь при МИД Франции.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в распространенном заявлении, которое приводит ТАСС, отметил, что Лондон приветствует такое заявление Парижа.