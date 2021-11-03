В Китае сообщили о разоблачении масштабной шпионской сети

Контрразведка Китая выявила действующую в стране обширную разведывательную сеть под видом некоммерческой организации (НКО), финансируемой аналогичными зарубежными НКО. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пекинское издание Global Times, отражающее точку зрения военно-политических кругов КНР, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что системный шпионаж скрывался под видом слежения за морским мусором.

"Global Times узнала от органов государственной безопасности, что некоммерческая организация, внимание которой было сфокусировано на морских исследованиях и которая получала в последние годы финансирование от зарубежных НКО, создала пункты слежения за морским мусором в прибрежных городах Китая с целью получения чувствительной информации, которая, в свою очередь, передавалась за рубеж", - говорится в материале.

Ранее организация создала сеть мониторинга, покрывавшую побережье страны с севера на юг, в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, в Желтом море и Бохайском заливе. В частности, 22 пункта мониторинга находились вблизи от военных объектов, "что напрямую угрожало военной безопасности Китая".

Деятельность этой организации, согласно данным газеты, удалось раскрыть благодаря информации, полученной от человека, участвовавшего в конференции НКО по морским исследованиям и поделившегося своими наблюдениями с органами государственной безопасности еще в 2019 году. После этого было начато расследование.

Издание приводит данные о сложной системе связей НКО в Китае с зарубежными организациями, сообщает конкретные цифры по финансированию ее деятельности из-за рубежа и раскрывает детали передаваемой информации. Подробности раскрытия этого дела в материале не приводятся.