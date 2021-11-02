Австралиец рассказал о лжи по поводу COVID-ограничений на континенте

Пока американские СМИ твердят о сложностях жизни в условиях жесткого локдауна, введенного в Австралии на фоне роста числа заражений коронавирусом, сами жители Австралии называют сообщения о драконовских мерах и ограничениях ложью. Как уточнил Шэйн Саттерли в беседе с РЕН-ТВ, жители востока Австралии живут "под строгим контролем безопасности" со стороны местных властей, который дает свои результаты и позволяет избежать серьезных потерь, передает Day.Az. Представляем вниманию читателей данный сюжет:

Третий по величине город континента Брисбен, кажется, совсем не ощущает на себе последствий ограничений. Магазины продолжают работать, на улицах можно встретить гуляющих людей. Город живет своей спокойной жизнью и признаков тотального закрытия действительно не видно.

"Мы можем наблюдать, что все магазины открыты, в Брисбене все по-прежнему носят маски. Но при этом все условия для бизнеса созданы и так было практически в течение всей пандемии. Локдаун в Брисбене совсем не был жестоким, скорее наоборот. Мне удавалось заниматься своим бизнесом почти всю пандемию. Да, нам нужно было носить маски и все такое, но эта плата не так высока за ту свободу, что мы имеем", - отметил Саттерли.

Он уточнил, что в этой части Австралии антиковидные меры несколько отличаются от принятых в других регионах страны. Тотального закрытия удалось практически полностью избежать - жесткий локдаун длился, по словам Саттерли, всего несколько дней и был применен на пике заболеваемости.

Напомним, что ранее ранее СМИ сообщили, что австралийский Мельбурн побил мировой рекорд по длительности локдауна. В общей сложности жителей города ограничили в передвижениях на 262 дня. В беседе с РЕН ТВ жительница Австралии рассказывала о том, с какими сложностями приходилось в этот период сталкиваться людям, и уточнила, как ситуация развивается сейчас.

Сравнивая ограничения, с которыми пришлось столкнуться жителям Сиднея и Мельбурна, Шэйн заметил, что применяемые в Брисбене меры позволяли жителям региона с населением около двух миллионов человек нормально жить.

Пандемия тяжело сказалась на медицине, однако бизнесу в Брисбене удалось избежать столь колоссальных потерь, считает австралиец.

"Все те драконовские меры, о которых так любят рассказывать СМИ, все-таки сильно преувеличены. Во время локдауна да, если вас поймают без маски, вам выпишут штраф. Но прежде полиция предлагала выдать маску и, если человек отказывался, его штрафовали. Не стоит забывать, что в Австралии безопасность всегда превыше свобод", - отметил Саттерли.

Он обратил внимание на то, что в стране, может, и нет тех широких свобод, за которые ратуют в американских СМИ, однако строгость полиции в условиях коронавируса дает свои плоды, считает молодой человек.

"У нас строгая полиция, и порой у нас нет тех свобод, за которые американцы так борются. Австралийцы обычно не выступают против ограничений. Без строгой полиции мы бы не чувствовали себя в безопасности", - подытожил Саттерли.