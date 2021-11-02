https://news.day.az/world/1398619.html Пробка на километры: около 1,5 тысяч фур застряли на границе России с Китаем - ВИДЕО
Пробка на километры: около 1,5 тысяч фур застряли на границе России с Китаем - ВИДЕО
В распоряжении Известия появились кадры, снятые у погранперехода Забайкальск-Маньчжурия, где более тысячи дальнобойщиков встали в гигантскую пробку у границы с Китаем, передает Day.Az. Своей очереди пройти таможенный контроль там ожидают около 1,5 тысяч грузовиков.
Из-за инцидента у границы, как сообщалось ранее, сроки получения грузов в России выросли больше чем на месяц.
Эксперты оценивают простой фур в миллионы рублей. Одной из причин длинной пробки называют хитрость дальнобойщиков, которые хотят застолбить место для груза, чтобы затем перепродать его за крупную сумму, сообщают "Известия".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре