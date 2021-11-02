Состояние Маска превысило 315 млрд долларов

Капитал основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска превысил 300 миллиардов долларов. Это следует из данных рейтинга Forbes The World`s Real-Time Billionaires, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что состояние Маска выросло на $22,6 млрд или 7,72% и составило $315,2 млрд.

Основную часть состояния Маска составляет 21% акций Tesla. Капитализация самой компании в конце октября впервые превысила триллион долларов.

Маск также владеет миноритарной долей в основанной им в 2002 году компании SpaceX. Недавно инвесторы оценили ее стоимость в 74 млрд. долларов.

На втором месте рейтинга - основатель Amazon Джефф Безос со 193,2 млрд долларов. В первую тройку также входит Бернар Арно - руководитель производителя предметов роскоши LVMH (в нее входят такие бренды, как Louis Vuitton и Dior) с 190,8 млрд долларов.