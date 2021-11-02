ЕС призвал создать мировой рынок квот на углеродные выбросы

Евросоюз, невзирая на энергетический кризис, призвал создать глобальный рынок углеродных квот, чтобы "повысить цену на углерод" и таким образом снизить выбросы парниковых газов. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на встрече мировых лидеров, начавшейся в понедельник в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На этой конференции мы все должны ускорить нашу гонку к нулевым выбросам", - заявила она. "Мы должны сделать глобальный рынок углеродных квот реальностью, чтобы повысить цену углеродов, поскольку природа больше не может платить эту цену", - заявила глава ЕК, перечисляя инициативы ЕС по продвижению углеродно-нейтральной экономики.

Среди остальных инициатив ЕС фон дер Ляйен назвала необходимость выдвижения четких целей сокращения выбросов уже к 2030 году, подчеркнув, что ЕС обязался сократить свои выбросы как минимум на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Фон дер Ляйен также призвала ведущие государства мобилизовать финансирование на поддержку развивающихся стран мира для оказания им содействия в зеленом переходе. По ее словам, ЕС выделил на эти цели $27 млрд на ближайшее десятилетие.

В свою очередь глава Европейского совета Шарль Мишель признал, что переход на альтернативные источники энергии грозит социальными потрясениями из-за глобального роста цен в результате применения дорогих альтернативных источников энергии и расходов на их внедрение. "Климатический переход не должен нанести удар по наиболее бедным слоям общества. Необходимо принять меры социальной поддержки, чтобы все могли воспользоваться его результатами", - отметил Мишель.

По оценкам самой Еврокомиссии, рост цен на углеродные квоты в Европе стал одним из важных факторов возникновения газового кризиса ЕС в сентябре-октябре. В начале октября цены на газ в Европе приближались к $2 тыс. за 1 тыс. куб. м газа, что более чем в три раза превосходит пиковые цены прошлых лет. Еврокомиссия полагает, что счета за электричество европейских потребителей в 2021 году могут в результате вырасти на €400-600.