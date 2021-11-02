Эколог бьет тревогу из-за экстремальной жары: «Люди не смогут выживать без кондиционеров»

Прошлое лето запомнилось нам экстремальной жарой и беспрецедентными лесными пожарами. Эксперты опасаются, что наступил переломный момент. Об этом говорится в видеосюжете телеканала Евроньюс, передает Day.Az.

Джос Леливелд, институт Общества Макса Планка: Меня очень беспокоит экстремальная жара, которая приводит к засухам и пожарам. Конечно, это природные явления, но ситуация становится хуже и хуже. В какой-то момент мы достигнем точки, когда люди уже не смогут выживать, по крайней мере, без кондиционеров.

Эфи Кутсокоста, Euronews: В какой точке земного шара находиться хуже всего?

Джос Леливелд, институт Общества Макса Планка: Если говорить о жаре, то определенно на Ближнем Востоке, в восточной части Средиземного моря и в Северной Африке, потому что там уже очень жарко. Это связано с нехваткой влаги. Там нет испарений и, соответственно, охлаждения. Этот регион очень быстро нагревается из-за циркуляции воздуха: ветер дует из Африки и приносит азиатские муссоны. Западноевропейские страны ждут наводнения, так как там будет выпадать больше осадков. Так что здесь дождя будет меньше, а там - больше. И несмотря на то, что зимы будут менее суровыми, чем в прошлом, - что можно рассматривать как преимущество, - на эти страны повлияют другие вещи.

Эфи Кутсокоста, Euronews: Это обратимый процесс?

Джос Леливелд, институт Общества Макса Планка: Скорее нет. Сделать климат таким, каким он был, нельзя. Для этого потребуется, чтобы количество углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере уменьшилось. Может быть, мы разработаем технологию, которая сможет удалить их оттуда. Но это будет очень дорого. Иначе климат останется изменившимся. Так что единственное, что мы можем сделать: предотвратить дальнейшее потепление и адаптироваться к тому климату, который у нас есть.