В Нью-Йорке 9 тыс. невакцинированных служащих отправили в отпуск

Около девяти тысяч госслужащих Нью-Йорка, которые отказались вакцинироваться, были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил мэр Билл де Блазио, передает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

С ноября в Нью-Йорке начало действовать требование на вакцинацию. Новые правила предполагают обязательную вакцинацию для сотрудников полиции, пожарных и других экстренных служб. В результате в пожарных частях не хватает людей, поскольку многие пожарные ушли на больничный в знак протеста.

"Пожарные части оставались открытыми, но 18 из 350 вышли из строя. Многие из них недоукомплектованы персоналом", - сказал комиссар по пожарной безопасности Даниэль Нигро.

По словам Нигро, "заболели" в Нью-Йорке приблизительно 2 300 пожарных.

"Эта нехватка персонала может прекратиться немедленно, если участники перестанут болеть, когда они не больны. Как только они опомнятся и перестанут использовать отпуск по болезни ненадлежащим образом, они смогут помочь не только горожанам, но и своим братьям и сестрам, укомплектовывающим части", - сказал он.

По состоянию на воскресенье каждый четвертый пожарный в Нью-Йорке не получил даже первую дозу вакцины, как требовалось. Каждый шестой полицейский и каждый шестой санитарный работник не вакцинирован от коронавируса.

Мэр города предупредил, что пожарные, которые симулируют болезнь, могут столкнуться с наказаниями, если это будет доказано.