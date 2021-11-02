Десятки стран сократят выбросы на 30% за 10 лет

В ходе климатического саммита в Глазго около 90 стран присоединились к программе США и ЕС по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году по сравнению с уровнями 2020 года. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что теперь глобальный план по сокращению выбросов метана включает половину из 30 крупнейших стран-источников загрязнения атмосферы. Среди новых подписантов один из пяти крупнейших в мире источников выброса метана Бразилия.

Программа должна начать работать 2 ноября, сегодня же должен быть обнародован список стран-участников.

При этом в Белом доме заявили, что Китай, Россия и Индия, также входящие в пятерку крупнейших эмитентов метана, не подписали это обязательство.

В случае успеха ожидается уменьшение глобального потепления, по меньшей мере, на 0,2 градуса по Цельсию до 2050 года.