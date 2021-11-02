Политолог оценил вероятность войны между Индией и Китаем

Растущая напряженность между Индией и Китаем в приграничных районах вряд ли обернется войной между этими ядерными державами. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал профессор китаеведения в Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели Шрикант Кондапалли, передает Day.Az.

Он напомнил, что во время последних переговоров Индия и Китай не смогли прийти к договоренностям по размежеванию войск в долине Ладакх, продолжив наращивать свой контингент вдоль так называемой линии фактического контроля на границе двух стран.

"Трудно предположить какие-либо [локальные] боестолкновения, поскольку обе стороны провели значительную мобилизацию войск", - отметил Кондапалли.

Он добавил, что и Китай, и Индия мобилизовали десятки тысяч военнослужащих, а Китай развернул впечатляющую военную инфраструктуру в этом регионе.

Также, несмотря на то, что страны заявляли, что не будут использовать ядерное оружие первыми, руководство Индии и Китая не исключило применения обычных видов стратегических вооружений при начале конфликта.

При этом эксперт назвал маловероятным сценарий, при котором Дели или Пекин решатся на войну в этих обстоятельствах.