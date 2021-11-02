Страшное ДТП в Махачкале

Смертельная автоавария произошла накануне поздно вечером в Махачкале, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

В нем говорится, что первого ноября, примерно в 23:30 по местному времени, на проспекте Петра I 26-летний житель Махачкалы, находясь за рулем Toyota Camry, проезжал перекресток на красный свет. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в дерево, отчего иномарка отлетела в опору электроосвещения.

В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу.

"Двое 25-летних жителей Махачкалы и 23-летний уроженец Ботлихского района, которые на момент автоаварии находились в Toyota Camry, скончались от полученных травм", - отметили в МВД.

По факту аварии собран материал для вынесения процессуального решения.