https://news.day.az/world/1398672.html У больницы в Кабуле прогремели 3 взрыва, с места происшествия доносятся звуки стрельбы - ВИДЕО
У больницы в Кабуле прогремели 3 взрыва, с места происшествия доносятся звуки стрельбы - ВИДЕО
Три взрыва прогремели у кабульской больницы Вазир Акбар Хан. По данным газеты Etilaatroz, с места доносятся звуки стрельбы.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что с места валит черный дым, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Другие обстоятельства произошедшего выясняются.
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