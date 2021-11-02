У больницы в Кабуле прогремели 3 взрыва, с места происшествия доносятся звуки стрельбы

Три взрыва прогремели у кабульской больницы Вазир Акбар Хан. По данным газеты Etilaatroz, с места доносятся звуки стрельбы.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что с места валит черный дым, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Другие обстоятельства произошедшего выясняются.