У больницы в Кабуле прогремели 3 взрыва, с места происшествия доносятся звуки стрельбы
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Три взрыва прогремели у кабульской больницы Вазир Акбар Хан. По данным газеты Etilaatroz, с места доносятся звуки стрельбы. 

На опубликованных в Сети кадрах видно, что с места валит черный дым, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. 

Другие обстоятельства произошедшего выясняются. 