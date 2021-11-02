В самолете из Стамбула в Гамбург от COVID скончался пассажир

В самолете Pegasus, летевшем из Стамбула в Гамбург, скончался пассажир, больной коронавирусом. Об этом сообщает Spiegel во вторник, 2 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел на прошлой неделе, однако известно о нем стало только накануне. Как предполагают правоохранители, 51-летний мужчина "умер во время полета". Самолет сел в Гамбурге в прошлую среду около 13:00 по местному времени. При этом когда пассажиры вышли, был обнаружен мужчины без признаков жизни.

"Этот человек летел один, он сидел у окна", - заявили в полиции.

У мужчины были закрыты глаза, поэтому его смерть не была замечена во время полета, и его приняли за спящего. Также в самолете пассажиры летели в маске.

Отмечается, что мужчина, вероятно, ранее серьезно болел. Коронеры обнаружили коронавирус при предварительном осмотре тела.

Теперь полиция выясняет, как мужчина попал на борт самолета. По правилам, он должен был предъявить негативный ПЦР-тест, свидетельство о выздоровлении или вакцинации.

Пока неизвестно, какие последствия будут для других пассажиров, нужно ли им будет находиться на самоизоляции.