Сотня стран намерена прекратить вырубку лесов

Главы более сотни государств на климатическом саммите в Глазго пообещали прекратить вырубку лесов до 2030 года. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает France24, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Участники саммита также пообещали выделить около $20 млрд государственных и частных средств для инвестиций по защите и восстановлению лесов.

Глава саммита, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашение о прекращении вырубки лесов имеет решающее значение для достижения общей цели ограничить повышение температуры на планете до 1,5 градуса по Цельсию.

"Благодаря сегодняшним (во вторник - ред.) беспрецедентным обещаниям у нас будет шанс положить конец долгой истории человечества как покорителя природы и стать ее хранителем", - сказал Джонсон.

Соответствующее решение лидеров также включает обещания обеспечить права коренных народов и признать "их роль охранников лесов", говорится в сообщении.

Среди стран, участвующих в соглашении, Бразилия, Россия, Канада, Индонезия, Демократическая Республика Конго. На их территории приходится 85% мировых лесов, расположенных на площади более 13 миллионов квадратных километров.