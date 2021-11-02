https://news.day.az/world/1398678.html Турция закрыла пролив Дарданеллы для прохода судов - Причина
Турция закрыла пролив Дарданеллы для прохода судов - Причина
Судоходство в проливе Дарданеллы, соединяющего Мраморное море с Эгейским морем, приостановлено из-за сильного тумана, передает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу".
Дирекция управления движением в проливе Дарданеллы уведомило капитанов судов о закрытии пролива для транзита судов в обоих направлениях.
Сообщается, что движение судов восстановится с ослаблением тумана.
Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти и зерна из черноморских портов. Их закрытие приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.
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