Суд по делу Кочаряна перенесли

Суд общей юрисдикции Еревана во вторник отложил на неделю заседание по делу бывшего президента Роберта Кочаряна, который обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, из-за подозрений заражения бывшего лидера страны коронавирусной инфекцией. Заседание суда транслировали местные порталы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кочарян не присутствует на судебном заседании из-за того, что сдал тест на выявление коронавируса. Ночью у него поднялась температура, также он контактировал с родственником, у которого позднее выявили коронавирусное заражение. Он подчеркнул, что готов присутствовать на заседании суда, если суд сочтет это необходимым. Кочарян не пришел, чтобы не подвергать опасности присутствующих", - отметил его адвокат Алумян, после чего судья отложил слушание на 9 ноября.

В 2018 году против Кочаряна было заведено уголовное дело, в рамках которого он обвинялся в попытке свержения государственного строя в 2008 году и во взятке в особо крупных размерах. Экс-президент был арестован и провел в тюрьме полтора года, после чего вышел под залог.

6 апреля текущего года с него сняли обвинение в свержении конституционного строя на основании решения Конституционного суда, признавшего статью, по которой было выдвинуто обвинение, не соответствующей основному закону страны. Суд оставил Кочаряну прежней меру пресечения, так как второе обвинение - во взятке - остается в силе и процесс по нему еще не завершен. По делу о получении взятки также проходит бывший вице-премьер Армен Геворкян. Однако суд до сих пор не приступил к рассмотрению дела по существу, так как заседания неоднократно переносились.