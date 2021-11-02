В ООН заявили, что охрана президента ЦАР обстреляла автобус с миротворцами

По меньшей мере 10 египетских миротворцев в составе Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МИНУСКА) получили ранения при обстреле автобуса, в котором они передвигались по столице страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте миссии во вторник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, охрана президента страны Фостен-Арканжа Туадеры без предупреждения открыла огонь по автобусу с невооруженными сотрудниками полицейского подразделения Египта, следовавшему к базе миротворцев. Ранения двоих из пострадавших оцениваются как серьезные, добавили в миссии.

При попытке покинуть место происшествия примерно в 120 м от президентской резиденции водитель автобуса сбил женщину, она погибла.

Руководство MINUSCA и власти ЦАР начали переговоры о расследовании инцидента.