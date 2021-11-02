Принц Чарльз заставил Безоса выделить £732 млн на восстановление лесов

Принц Чарльз сыграл ключевую роль в том, чтобы заставить владельца компании Amazon Джеффа Безоса, одного из богатейших людей в мире, выделить £732 млн на восстановление лесов в Африке. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на саммите, проходящем под эгидой 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), принц Уэльский, американский миллиардер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили проект "Великая зеленая стена", согласно которому в Африке планируется посадить 20 млн деревьев для борьбы с засухой на континенте.

"Мы все знаем, что это решающее десятилетие, но без действий оно станет нерешительным десятилетием, - отметил Безос во время разговора с принцем Чарльзом после саммита "Большой двадцатки" в Риме 31 октября.

По данным газеты, собеседники раскритиковали бизнесмена за то, что он летал на частном самолете и тем самым принес дополнительный вред климату.

"Принц Уэльский участвует в борьбе с изменением климата и ратует за защиту нашего прекрасного мира гораздо дольше, чем большинство. У нас была возможность обсудить эти важные вопросы накануне #COP26, обсудили, как найти решения для исцеления нашего мира и то, как BezosEarthFund могут помочь"", - написал впоследствии Безос на своей странице в Twitter.