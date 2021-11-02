В Нижнем Новгороде образовалась целая пробка из самолётов

Около 70 самолетов не смогли сесть в аэропорту назначения из-за погодных условий в Москве и ушли на запасные аэродромы, сообщил ТАСС источник в одном из аэропортов, передает Day.Az.

"По состоянию на 13:40 [...] около 70 самолетов", - сказал он, отвечая на вопрос о самолетах, которым пришлось уйти на запасные аэродромы.

В качестве запасного аэродрома командир самолета может выбрать как другую воздушную гавань в Москве (например, приземлиться в Домодедово вместо Внуково), так и уйти на посадку в другой город. Так, например, ранее сегодня утром источник в одном из аэропортов сообщал, что рейсы перенаправлялись в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ригу. Ранее Домодедово сообщал, что принял более 15 рейсов из других московских аэропортов.

Утром Росавиация сообщала, что за прошедшую ночь на запасные аэродромы в Москве было перенаправлено более 30 рейсов.

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Как сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, образовавшийся в столице туман имеет естественный характер и возник в результате резкого охлаждения воздуха.