Грузовой самолет Ан-26 разбился при взлете в Южном Судане

Грузовой Ан-26 потерпел крушение во вторник утром при взлете в международном аэропорту Джубы в Южном Судане. Об этом сообщила радиостанция Tamazuj, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала Al Hadath, суданский экипаж погиб.

Самолет, принадлежавший местной авиакомпании грузоперевозок Optimum Aviation, должен был вылететь из Джубы в Мабан. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. Начато расследование обстоятельств авиакатастрофы.