https://news.day.az/world/1398753.html В Израиле обнаружили сирийский бункер с боеприпасами - ВИДЕО
В Израиле обнаружили сирийский бункер с боеприпасами - ВИДЕО
Израильские военные в ходе проведения инженерных работ на Голанских высотах обнаружили сирийский бункер с боеприпасами времен Шестидневной войны.
Как передает Day.Az, кадры находки опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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