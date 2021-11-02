В Израиле обнаружили сирийский бункер с боеприпасами
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Израильские военные в ходе проведения инженерных работ на Голанских высотах обнаружили сирийский бункер с боеприпасами времен Шестидневной войны.

Как передает Day.Az, кадры находки опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: