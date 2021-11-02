Группа афганских нелегалов заблокировала работу аэропорта в Турции

Турецкая полиция задержала более 70 нелегальных мигрантов из Афганистана, из-за которых аэропорт города Адана на полтора часа перестал принимать и отправлять рейсы. Об этом во вторник сообщает телеканал CNN Turk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел утром, когда полицейские остановили недалеко от территории аэропорта для досмотра грузовик. Как выяснилось, в кузове находились 72 афганца без документов на въезд в республику. Нелегалы попытались бежать, и часть из них смогла перелезть через забор территории аэропорта. Они выбежали на взлетно-посадочную полосу, по которой двигался только что совершивший посадку лайнер. Пилоты были вынуждены совершить экстренное торможение.

Из-за инцидента работа воздушной гавани была приостановлена на полтора часа. Сообщается, что полиция задержала всех бежавших нелегалов.